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6 июля, 17:31

Трамп заявил о визите Си Цзиньпина в США в конце сентября

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan Vucci

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Вашингтон состоится ориентировочно 24 сентября. Об этом он заявил на встрече с политическими сторонниками в Белом доме.

«К примеру, президент Си приезжает сюда к концу сентября. 24-го, насколько мне помнится», — сказал глава американской администрации.

Песков: Си за чаем рассказал Путину о визите Трампа в Пекин
Песков: Си за чаем рассказал Путину о визите Трампа в Пекин

Ранее, 14–15 мая, Трамп сам посетил Пекин. Госсекретарь США Марко Рубио в начале июня отмечал, что осязаемых результатов того визита немного, а его главной целью было «прямое взаимодействие» лидеров двух стран. Ожидается, что предстоящая встреча станет новым этапом в диалоге Вашингтона и Пекина.

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Анастасия Никонорова
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