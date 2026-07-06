Трамп заявил о визите Си Цзиньпина в США в конце сентября

Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Вашингтон состоится ориентировочно 24 сентября. Об этом он заявил на встрече с политическими сторонниками в Белом доме.

«К примеру, президент Си приезжает сюда к концу сентября. 24-го, насколько мне помнится», — сказал глава американской администрации.

Ранее, 14–15 мая, Трамп сам посетил Пекин. Госсекретарь США Марко Рубио в начале июня отмечал, что осязаемых результатов того визита немного, а его главной целью было «прямое взаимодействие» лидеров двух стран. Ожидается, что предстоящая встреча станет новым этапом в диалоге Вашингтона и Пекина.