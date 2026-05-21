Песков: Си за чаем рассказал Путину о визите Трампа в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту России Владимиру Путину за чашкой чая о том, как прошёл недавний визит американского лидера Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ну разумеется... Был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 20 мая в Пекине прошли официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина. Встреча длилась почти три часа. После этого лидеры подписали целый чемодан документов, сделали заявления для прессы и посетили выставку. Потом началось самое главное — они обсудили самые важные и чувствительные темы за чаем. Эта часть переговоров продлилась полтора часа.