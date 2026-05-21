Песков: Си за чаем рассказал Путину о визите Трампа в Пекин
Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту России Владимиру Путину за чашкой чая о том, как прошёл недавний визит американского лидера Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ну разумеется... Был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 20 мая в Пекине прошли официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина. Встреча длилась почти три часа. После этого лидеры подписали целый чемодан документов, сделали заявления для прессы и посетили выставку. Потом началось самое главное — они обсудили самые важные и чувствительные темы за чаем. Эта часть переговоров продлилась полтора часа.
До этого, 13 мая, Дональд Трамп приезжал в Пекин на переговоры с Си Цзиньпинем и пообещал, что США будут вести с Китаем взаимовыгодный бизнес. Американский лидер назвал переговоры превосходными и пригласил Си Цзиньпина в США в сентябре. Председатель КНР в ответ поднял тост за здоровье Трампа.
