Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 15:02

Песков: Си за чаем рассказал Путину о визите Трампа в Пекин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту России Владимиру Путину за чашкой чая о том, как прошёл недавний визит американского лидера Дональда Трампа в Пекин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ну разумеется... Был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», — сказал представитель Кремля.

В Кремле визит Путина в КНР назвали содержательным и максимально результативным
В Кремле визит Путина в КНР назвали содержательным и максимально результативным

Напомним, 20 мая в Пекине прошли официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина. Встреча длилась почти три часа. После этого лидеры подписали целый чемодан документов, сделали заявления для прессы и посетили выставку. Потом началось самое главное — они обсудили самые важные и чувствительные темы за чаем. Эта часть переговоров продлилась полтора часа.

До этого, 13 мая, Дональд Трамп приезжал в Пекин на переговоры с Си Цзиньпинем и пообещал, что США будут вести с Китаем взаимовыгодный бизнес. Американский лидер назвал переговоры превосходными и пригласил Си Цзиньпина в США в сентябре. Председатель КНР в ответ поднял тост за здоровье Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • США
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar