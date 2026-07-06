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Регион
6 июля, 17:35

В Курганской области заявили о пролёте беспилотников ВСУ

Центр Кургана. Обложка © ТАСС / Игорь Меркулов

Центр Кургана. Обложка © ТАСС / Игорь Меркулов

В Курганской области впервые зафиксирован пролёт беспилотного летательного аппарата со стороны Челябинской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Власти региона сообщили о фиксации пролёта беспилотника со стороны Челябинской области, подчеркнув, что ситуация полностью контролируется.

«Все профильные службы и ведомства работают. Соблюдайте рекомендации при сигнале «Беспилотная опасность», сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала», — говорится в сообщении правительства.

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Ранее сообщалось, в Новосибирской области впервые был введён режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовала Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнив, что угроза действует с 21:45 по местному времени (17:45 мск). В связи с этим жителей региона призвали не покидать свои дома, а также укрываться в помещениях без окон, имеющих капитальные стены.

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Анастасия Никонорова
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