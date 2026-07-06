Солист госоркестра Татарстана погиб при наезде гидроцикла на сапборд

Днём 6 июля на Волге в Зеленодольском районе Татарстана гидроцикл врезался в группу из трёх сапбордистов. В результате столкновения все они оказались в воде, один погиб.

По предварительным данным, гидроциклом управляла 22-летняя девушка, не имевшая прав на управление маломерным судном. После удара двое пострадавших смогли выбраться самостоятельно, а третий пропал без вести — его тело позже обнаружили спасатели.

Солист оркестра Татарстана погиб при столкновении сапбордистов с гидроциклом. Фото © Telegram / Baza

Погибшим оказался 35-летний Виктор С. Мужчина преподавал в международной школе Казани, был солистом государственного оркестра Татарстана и играл на гитаре в кавер-группе. Центральное МСУТ СК проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает Baza.

Ранее вечером 5 июля на Волге у пляжа «Локомотив» в Казани столкнулись гидроцикл и катамаран, в результате чего 27-летний водитель гидроцикла с резаной травмой челюсти и кровотечением был госпитализирован. По предварительной версии, мужчина нарушил правила управления маломерным судном. На месте работали 13 спасателей 4 единицы техники, обстоятельства выясняются.