Полиция разыскивает подростка, пропавшего в Донецке 1 июля

Полиция Донецкой Народной Республики ведёт розыск несовершеннолетнего. Подросток вышел из дома в Донецке 1 июля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Фотография пропавшего подростка. Фото © Telegram / МВД по ДНР

К поискам подключён отдел полиции №9 по обслуживанию Пролетарского района города. Пропавшему 14 лет, он худощавого телосложения, рост — 176 сантиметров. В день исчезновения был одет в футболку, джинсы и чёрные шлепанцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят незамедлительно обращаться в полицию по телефонам, указанным в ориентировке. Поиски продолжаются уже пятый день.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области четырёхлетний мальчик во время сплава по реке Иркут снял спасательный жилет и вошёл в воду, после чего его унесло течением. Двое мужчин бросились на помощь, но также не смогли выбраться из реки. Местонахождение троих пропавших до сих пор не установлено. Суд запретил организатору сплава — индивидуальному предпринимателю — совершать определённые действия до 3 сентября. Группа насчитывала 172 человека, включая детей.