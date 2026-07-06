В поисках пропавших в Туве девочек участвуют 29 ветеранов СВО

В Кызыле продолжаются поиски двух девочек 12 и 13 лет, пропавших 1 июля. К работам подключились 29 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали детей у дамбы на реке Енисей. Всего в поисковой операции задействовано более тысячи человек. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал обратиться к опыту ветеранов СВО — поиск расширен к западу от Кызыла, вплоть до города Шагонар.

Поисковые группы обследовали акваторию Енисея от Алдын-Булака до Шагонара, а дополнительные силы выдвинулись навстречу со стороны города. Обследование проводилось водолазами.

«На данном направлении были задействованы 106 человек, в том числе 15 сотрудников полиции, 3 инспектора ГИМС, 12 сотрудников МЧС России, 29 участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело. Результатов поисков на данный момент не поступало.