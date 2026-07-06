В поисках пропавших в Туве девочек участвуют 29 ветеранов СВО
Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва
В Кызыле продолжаются поиски двух девочек 12 и 13 лет, пропавших 1 июля. К работам подключились 29 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали детей у дамбы на реке Енисей. Всего в поисковой операции задействовано более тысячи человек. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал обратиться к опыту ветеранов СВО — поиск расширен к западу от Кызыла, вплоть до города Шагонар.
Поисковые группы обследовали акваторию Енисея от Алдын-Булака до Шагонара, а дополнительные силы выдвинулись навстречу со стороны города. Обследование проводилось водолазами.
«На данном направлении были задействованы 106 человек, в том числе 15 сотрудников полиции, 3 инспектора ГИМС, 12 сотрудников МЧС России, 29 участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.
По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело. Результатов поисков на данный момент не поступало.
Напомним, что сёстры Айлана и Амина пропали 1 июля, а на берегу Енисея нашли их телефоны и обувь, основная версия — утопление, СК возбудил дело об убийстве. В Кызыле на дом, который местные сочли местом удержания детей, напали с камнями, повредив стёкла, но полиции пришлось пресекать сопротивление, и возбуждено дело о хулиганстве, а поиски девочек продолжаются.
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