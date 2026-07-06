В Туве завели дело после нападения на дом, где якобы были пропавшие девочки
Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru
В Кызыле возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестные закидали камнями частный дом, где, по их мнению находились пропавшие дети. Инцидент произошёл в ночь на 6 июля на улице Колхозной.
Предпосылкой к нападению послужила информация, распространившаяся в соцсетях, о том, что некая шаманка указала на этот дом как на место, где якобы удерживают двух пропавших девочек. Соседи и неравнодушные горожане собрались у здания, после чего начали кидать камни в окна и оказывать сопротивление сотрудникам полиции.
В МВД по Республике Тыва уточнили, что в результате хулиганских действий пострадало остекление дома. Количество участников нападения в настоящий момент устанавливается. Поиски самих девочек, пропавших 1 июля, продолжаются.
Напомним, что Айлана и Амина ушли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их выключенные телефоны и обувь одной из них. Основная версия — девочки могли утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве. Однако местные жители решили устроить самосуд.
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