В Туве завели дело после нападения на дом, где якобы были пропавшие девочки

В Кызыле возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестные закидали камнями частный дом, где, по их мнению находились пропавшие дети. Инцидент произошёл в ночь на 6 июля на улице Колхозной.

Предпосылкой к нападению послужила информация, распространившаяся в соцсетях, о том, что некая шаманка указала на этот дом как на место, где якобы удерживают двух пропавших девочек. Соседи и неравнодушные горожане собрались у здания, после чего начали кидать камни в окна и оказывать сопротивление сотрудникам полиции.

В МВД по Республике Тыва уточнили, что в результате хулиганских действий пострадало остекление дома. Количество участников нападения в настоящий момент устанавливается. Поиски самих девочек, пропавших 1 июля, продолжаются.