Аэропорт Сочи приостановил работу для обеспечения безопасности

Аэропорт Сочи временно не принимает и выпускает рейсы. Об этом информируют в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.

Также сегодня утром в аэропорту Рощино в Тюмени вводили временные ограничения на приём и отправку рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности.