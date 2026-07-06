Аэропорт Сочи приостановил работу для обеспечения безопасности
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Аэропорт Сочи временно не принимает и выпускает рейсы. Об этом информируют в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.
Также сегодня утром в аэропорту Рощино в Тюмени вводили временные ограничения на приём и отправку рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности.
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