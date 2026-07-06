Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 18:43

Аэропорт Сочи приостановил работу для обеспечения безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bellena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bellena

Аэропорт Сочи временно не принимает и выпускает рейсы. Об этом информируют в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.

Росавиация впервые объявила о временных ограничениях в аэропорту Омска
Росавиация впервые объявила о временных ограничениях в аэропорту Омска

Также сегодня утром в аэропорту Рощино в Тюмени вводили временные ограничения на приём и отправку рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar