Минобороны Британии заявило о сближении российского Ту-142 с авианосцем

Российский патрульный самолёт Ту-142 приблизился к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота в Норвежском море, сообщило британское оборонное ведомство в соцсети X. По утверждению военных, инцидент произошёл 2 июля.

В Минобороны Британии заявили, что самолёт сбросил несколько гидроакустических буев и не выходил на связь на международных частотах безопасности. Для перехвата с авианосца HMS Prince of Wales подняли два истребителя F-35, которые сопроводили российский самолёт до выхода из района.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что все полёты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

Ранее авианосец HMS Prince of Wales ВМС Великобритании вышел из строя в ходе учений НАТО в Северной Атлантике. Причиной названа «незначительная техническая проблема с гребным валом», из-за которой экипаж остановился в норвежском Ставангере для ремонта.