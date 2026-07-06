В доме основателя ВЭФ Клауса Шваба в Женеве нашли прослушку

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб обнаружил в своём доме в Женеве тайное прослушивающее устройство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя бизнесмена.

Устройство нашли в домашнем кабинете Шваба во время плановой проверки безопасности. Жалоба подана против неустановленных лиц. По предварительным данным, «жучок» могли установить в течение последних трёх лет.

Правоохранительные органы начали расследование. Представитель Шваба отметил, что делать выводы о происхождении устройства преждевременно. Инцидент произошёл в доме Шваба недалеко от штаб-квартиры ВЭФ.

Ранее Life.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала и оказалась под следствием из-за предполагаемой тайной переписки с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским. Поводом стало то, что Еврокомиссия отказалась публиковать данные о переписке по запросу нидерландской организации Follow the Money.