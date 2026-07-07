Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 21:34

Известный по роли в «Реальных пацанах» актёр Бежанян поборется за мандат в Госдуме

Армен Бежанян. Обложка © ТАСС / URA.RU

Армен Бежанян. Обложка © ТАСС / URA.RU

Актёр из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян решил попробовать себя в федеральной политике. Действующий депутат Осинской думы выдвинут партией «Справедливая Россия» кандидатом на выборы в Государственную думу по округу №62.

Об этом URA.ru сообщили источники, близкие к федеральному руководству партии. Бежанян недавно вступил в ряды «Справедливой России» и сейчас занимает должность вице-спикера думы города Осы.

Помимо него партия определила кандидатов и по другим округам Пермского края. В округе №63 выдвигается депутат Законодательного собрания Андрей Кобелев, в №64 – лидер регионального отделения партии Вероника Куликова, а в №65 – кандидат медицинских наук Юрий Уточкин.

Теперь Бежаняну предстоит участвовать в избирательной кампании и побороться за депутатский мандат в нижней палате парламента.

ЦИК приняла документы «Единой России» и заверила списки ЛДПР на выборы в Госдуму
ЦИК приняла документы «Единой России» и заверила списки ЛДПР на выборы в Госдуму

Ранее Life.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своём участии в выборах руководителя республики. Он отметил, что воспринимает эту должность как большую ответственность и признался, что не стремился снова выдвигаться на пост. При этом Кадыров подчеркнул, что готов продолжать работу, если получит поддержку жителей региона.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar