Известный по роли в «Реальных пацанах» актёр Бежанян поборется за мандат в Госдуме

Актёр из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян решил попробовать себя в федеральной политике. Действующий депутат Осинской думы выдвинут партией «Справедливая Россия» кандидатом на выборы в Государственную думу по округу №62.

Об этом URA.ru сообщили источники, близкие к федеральному руководству партии. Бежанян недавно вступил в ряды «Справедливой России» и сейчас занимает должность вице-спикера думы города Осы.

Помимо него партия определила кандидатов и по другим округам Пермского края. В округе №63 выдвигается депутат Законодательного собрания Андрей Кобелев, в №64 – лидер регионального отделения партии Вероника Куликова, а в №65 – кандидат медицинских наук Юрий Уточкин.

Теперь Бежаняну предстоит участвовать в избирательной кампании и побороться за депутатский мандат в нижней палате парламента.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своём участии в выборах руководителя республики. Он отметил, что воспринимает эту должность как большую ответственность и признался, что не стремился снова выдвигаться на пост. При этом Кадыров подчеркнул, что готов продолжать работу, если получит поддержку жителей региона.