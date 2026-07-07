Годовалого сына погибшей на Пхукете россиянки передали дедушке

Туристическая полиция Таиланда помогла семье погибшей на Пхукете россиянки оформить передачу её годовалого сына под опеку родственника. Сотрудники ведомства вместе с добровольцами и иммиграционной службой организовали взаимодействие между близкими погибшей и помогли отцу женщины забрать ребёнка.

Трагедия произошла 2 июля в районе Катху. По предварительным данным, 31-летняя россиянка выпала с восьмого этажа жилого дома, где находилась вместе с супругом и маленьким сыном. После случившегося полиция задержала мужа погибшей для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители помогли отцу погибшей связаться с супругом дочери и организовали передачу ребёнка под его опеку. Сейчас мужчина находится на Пхукете, где решает необходимые формальности.

В Генконсульстве России на острове сообщили, что оказывают семье необходимую помощь. Дипломаты занимаются оформлением документов для репатриации тела и поддерживают связь с родственниками погибшей и местными властями.

Расследование обстоятельств гибели россиянки продолжается. Полиция Таиланда устанавливает причины падения и проверяет все версии произошедшего.

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