Попытка Евросоюза продвинуть переговоры о вступлении Сербии столкнулась с сопротивлением внутри объединения. Нидерланды могут использовать право вето, если вопрос о дальнейшем расширении ЕС будет вынесен на обсуждение, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Еврокомиссия планирует 8 июля предложить послам стран ЕС открыть новый кластер переговоров с Белградом. В Сербии считают, что этот шаг давно назрел: страна уже несколько лет ждёт продвижения в процессе интеграции.

«Открытие третьего кластера в переговорах о вступлении Сербии в ЕС давно назрело», – заявил министр Сербии по европейской интеграции Неманья Старович.

По его словам, Белград выполнил значительную часть необходимых требований и провёл ряд реформ. Однако внутри ЕС сохраняются претензии к Сербии из-за ситуации с верховенством права, отношением к гражданскому обществу и вопросами свободы СМИ.

Одним из главных препятствий остаётся внешнеполитический курс Белграда. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям, а также сохраняет позицию по вопросу непризнания независимости Косово.

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз начались ещё в 2014 году, спустя два года после получения страной статуса кандидата. Однако за последнее время процесс практически не продвинулся, что, по мнению сербских властей, может усилить позиции сторонников отказа от европейской интеграции.

Ранее Life.ru писал, что Сербия не намерена вводить санкции против России, несмотря на давление извне. Министр правительства республики Ненад Попович заявил, что Белград продолжит сохранять отношения с Москвой и не будет менять свою позицию. По его словам, страна считает Россию своим другом и намерена придерживаться выбранного курса.