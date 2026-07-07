Киев оказался в числе самых неблагоприятных городов мира для проживания – британское издание Economist включило украинскую столицу в десятку аутсайдеров своего ежегодного рейтинга качества жизни.

При составлении списка журналисты оценивали 173 города по нескольким параметрам: уровню здравоохранения, состоянию инфраструктуры, экологии, образования, стабильности и культурной среды.

По итогам исследования Киев занял 166-е место, оказавшись ниже столицы Зимбабве. При этом на последних строчках рейтинга расположились Дамаск, Триполи и Дакка.

Лидером списка второй год подряд стал датский Копенгаген. Город получил самые высокие оценки по ключевым показателям, которые учитывались при анализе.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский обвинил европейские страны в недостаточной работе над развитием систем противовоздушной обороны. Он заявил, что одной поставки комплексов Patriot недостаточно и призвал передавать Украине технологии их производства. Свою позицию глава киевского режима озвучил после сообщений об ударах по Киеву.