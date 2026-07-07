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7 июля, 01:38

Киев вошёл в десятку худших городов мира для жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Киев оказался в числе самых неблагоприятных городов мира для проживания – британское издание Economist включило украинскую столицу в десятку аутсайдеров своего ежегодного рейтинга качества жизни.

При составлении списка журналисты оценивали 173 города по нескольким параметрам: уровню здравоохранения, состоянию инфраструктуры, экологии, образования, стабильности и культурной среды.

По итогам исследования Киев занял 166-е место, оказавшись ниже столицы Зимбабве. При этом на последних строчках рейтинга расположились Дамаск, Триполи и Дакка.

Лидером списка второй год подряд стал датский Копенгаген. Город получил самые высокие оценки по ключевым показателям, которые учитывались при анализе.

Стубб заявил, что все лидеры НАТО поддерживают удары Киева по РФ
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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский обвинил европейские страны в недостаточной работе над развитием систем противовоздушной обороны. Он заявил, что одной поставки комплексов Patriot недостаточно и призвал передавать Украине технологии их производства. Свою позицию глава киевского режима озвучил после сообщений об ударах по Киеву.

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Юния Ларсон
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