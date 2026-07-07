Глава МИД Бразилии предупредил о возросшем риске вторжения США

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил о возросшей вероятности прямой военной интервенции Соединённых Штатов на территорию южноамериканской республики. Об этом он сообщил на слушаниях в Палате депутатов Конгресса Бразилии.

Поводом для обеспокоенности стало недавнее решение Вашингтона внести крупнейшие бразильские преступные группировки Comando Vermelho («Красная команда») и Primeiro Comando da Capital («Первая столичная команда») в список террористических организаций. Виэйра отметил, что этот шаг несёт серьёзные последствия для бразильских граждан в финансовой и миграционной сферах. По информации телеканала, источники в бразильском дипломатическом ведомстве считают, что радикальное решение США не поможет в совместной борьбе с организованной преступностью.

«[Решение американских властей] несёт серьёзные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединёнными Штатами на территории Бразилии», — приводит телеканал CNN Brasil ответ министра на вопрос об угрозах нацбезопасности.

Ранее The Guardian опубликовала материал о подготовке шведского острова Готланд к предполагаемому «российскому вторжению». По данным издания, после вступления Швеции в НАТО остров стал регулярной площадкой для учений альянса, где дислоцированы сотни военнослужащих. Командующий шведской армией на Готланде полковник Андреас Густафссон признал, что прямой угрозы нападения сейчас нет, однако риск возрастёт в случае прекращения огня на Украине.