В Крыму включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью

Мобильные операторы Крыма активировали аварийный роуминг на всей территории полуострова. Соответствующее уведомление распространили компании сотовой связи региона.

Режим позволяет абонентам оставаться на связи в случае отключения базовых станций из-за проблем с подачей электроэнергии. Пользователям доступны голосовые вызовы и отправка SMS-сообщений без дополнительной платы.

«Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества», — говорится в сообщении операторов, распространённом в SMS и в соцсетях.

Ранее сообщалось, что массовое отключение электроэнергии произошло 6 июля во всех городах и районах Крыма. По данным «Крымэнерго», причиной стали технологические нарушения на высоковольтных линиях, вызванные внешними воздействиями.