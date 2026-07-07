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Регион
7 июля, 04:55

В Крыму включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Мобильные операторы Крыма активировали аварийный роуминг на всей территории полуострова. Соответствующее уведомление распространили компании сотовой связи региона.

Режим позволяет абонентам оставаться на связи в случае отключения базовых станций из-за проблем с подачей электроэнергии. Пользователям доступны голосовые вызовы и отправка SMS-сообщений без дополнительной платы.

«Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества», — говорится в сообщении операторов, распространённом в SMS и в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что массовое отключение электроэнергии произошло 6 июля во всех городах и районах Крыма. По данным «Крымэнерго», причиной стали технологические нарушения на высоковольтных линиях, вызванные внешними воздействиями.

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Антон Голыбин
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