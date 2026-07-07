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Регион
7 июля, 05:24

В Кызыле исчезла девочка на фоне масштабных поисков двух пропавших школьниц

В Кызыле, где продолжаются поиски двух школьниц, пропала ещё одна девочка — 15-летняя Баанай Ай-Кат Айдемировна. Теперь там ищут сразу троих детей. Об этом сообщает МВД по республике Тыва.

Баанай Ай-Кат Айдемировна& Фото © VK / МВД по Республике Тыва

Баанай Ай-Кат Айдемировна& Фото © VK / МВД по Республике Тыва

️«Сотрудниками Управления МВД России по г. Кызылу разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Баанай Ай-Кат Айдемировна, 2011 года рождения, которая 4 июля т.г. вышла из дома по ул. Беспалова, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Девочка была одета в белые шорты. Уточняется, что ранее девочка неоднократно уходила из дома.

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Напомним, вечер 1 июля стал точкой невозврата для двух семей: 13-летняя Назын Амина Омаковна и её подруга Айлана Мергеновна Шомбун вышли из дома просто прогуляться, но обратно так и не вернулись. С того момента поисковая операция не прекращается ни на час — в ней задействованы не только сотрудники полиции и отряды МЧС, но и водолазные группы, прочёсывающие акваторию. Тревогу усугубила находка на берегу Енисея: там обнаружили сотовые телефоны обеих девочек. По факту исчезновения уже инициировано уголовное производство, а прокуратура подключилась к тщательной проверке всех обстоятельств.

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Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Наталья Афонина
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