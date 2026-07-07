Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 05:47

Буданов* заявил о шансе закончить активную фазу конфликта в 2026 году

Кирилл Буданов*. Обложка © X / k_budanov

Кирилл Буданов*. Обложка © X / k_budanov

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* уверен, что активная фаза конфликта может завершиться в 2026 году. По его оценке, для перехода к деэскалации стороны могут пройти через новый виток напряжённости.

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога», — заявил политик в интервью «РБК-Украина».

При этом глава офиса украинского президента подчеркнул, что Киев не рассматривает территориальные компромиссы в рамках возможного урегулирования. Комментируя планы России, Буданов заявил, что, по его мнению, Москва намерена продолжать продвижение в зоне СВО для достижения своих целей. Он отметил, что сейчас не видит оснований для изменения российской позиции.

Буданов* высказался о будущем отношений с Россией и напомнил о вечном вопросе
Буданов* высказался о будущем отношений с Россией и напомнил о вечном вопросе

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ключевым периодом в ходе украинского кризиса способны стать именно июнь с июлем. Согласно его мнению, результат определят встречи на высшем уровне — в ЕС, «Большой семёрке» и НАТО.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar