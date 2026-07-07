Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* уверен, что активная фаза конфликта может завершиться в 2026 году. По его оценке, для перехода к деэскалации стороны могут пройти через новый виток напряжённости.

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога», — заявил политик в интервью «РБК-Украина».

При этом глава офиса украинского президента подчеркнул, что Киев не рассматривает территориальные компромиссы в рамках возможного урегулирования. Комментируя планы России, Буданов заявил, что, по его мнению, Москва намерена продолжать продвижение в зоне СВО для достижения своих целей. Он отметил, что сейчас не видит оснований для изменения российской позиции.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ключевым периодом в ходе украинского кризиса способны стать именно июнь с июлем. Согласно его мнению, результат определят встречи на высшем уровне — в ЕС, «Большой семёрке» и НАТО.

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