Российский чудо-коуч «силой мысли» возвращает слепым зрение за ₽400 тысяч

В России обнаружили коуча, который заявляет, что способен восстановить зрение даже полностью слепым людям без операций и медицинского вмешательства. Подробнее о «‎чудо-докторе» узнал SHOT.

Сеансы «целителя» Игоря Лузина. Видео © Telegram /SHOT

По данным издания, 63-летний Игорь Лузин проводит платные сеансы «коррекции зрения». Стоимость индивидуальной встречи с ним составляет 75 тысяч рублей за час, а четырёхдневные ретриты оцениваются в 390 тысяч рублей. Сам он себя называет врачом-психотерапевтом и волшебником.

Лузин утверждает, что может за несколько дней вернуть зрение людям с тяжёлыми нарушениями, а также заявляет о возможности «исцеления» катаракты без хирургического вмешательства. Кроме того, он рассказывает о дистанционном воздействии через родственников, которые якобы могут передать «энергию» по телефону.

Последний тренинг коуча прошёл в Подмосковье, где собрались около 20 участников. За несколько дней такое мероприятие могло принести ему более 11 млн рублей.

При этом компании, связанные с Лузиным, официально занимаются консалтингом и выращиванием растений. Медицинских лицензий у организаций нет, а деятельность с лечением заболеваний документально не связана. На сайте указано, что уже более 3,5 тысячи клиентов Лузина полностью восстановили зрение, а тренинги регулярно проводятся в 8 странах мира. При этом коуч также занимается музыкой и просит дополнительно ознакомиться со своим творческом по ссылке.

Кстати, такого коуча можно засудить, если после его сеансов у вас не восстановилось зрение. Ранее Life.ru рассказывал, как женщина выиграла суд против бизнес-тренера, поскольку не разбогатела после её уроков за 200 тысяч рублей.