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7 июля, 07:29

Буданов* заявил о готовности Украины воевать «годами»

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев готов продолжать боевые действия годами, если переговоры по урегулированию конфликта не принесут результата.

Журналисты «РБК-Украина» в ходе интервью попросили его оценить, сколько времени Киев готов продолжать вооружённое противостояние при отсутствии прогресса в мирном процессе.

«Годы», — ответил Буданов*, выразив при этом надежду на завершение боевых действий.

Буданов* предрёк пик конфликта Украины и Польши
Буданов* предрёк пик конфликта Украины и Польши

Так, Буданов* уверен, что активная фаза конфликта может завершиться в 2026 году. Но для перехода к деэскалации стороны могут пройти через новый виток напряжённости.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Вишнякова
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