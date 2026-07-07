Буданов* заявил о готовности Украины воевать «годами»

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев готов продолжать боевые действия годами, если переговоры по урегулированию конфликта не принесут результата.

Журналисты «РБК-Украина» в ходе интервью попросили его оценить, сколько времени Киев готов продолжать вооружённое противостояние при отсутствии прогресса в мирном процессе.

«Годы», — ответил Буданов*, выразив при этом надежду на завершение боевых действий.

Так, Буданов* уверен, что активная фаза конфликта может завершиться в 2026 году. Но для перехода к деэскалации стороны могут пройти через новый виток напряжённости.