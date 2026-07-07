Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что саммит НАТО в Анкаре станет показательным: участники обсудят требование нарастить оборонные расходы до 4,5% от ВВП. По его словам, это крайне опасный шаг, который может запустить неконтролируемую гонку вооружений.

Сенатор в беседе с «Газетой.ru» предупредил, что такая динамика способна привести к «большой войне». Он также отметил, что России не стоит рассчитывать на договороспособность Владимира Зеленского, который, по его оценке, за последние годы занимался лишь саморекламой.

А ранее Life.ru писал, что НАТО на целую эпоху отстало в военной технике из-за развития БПЛА с ИИ. По данным авторов швейцарского СМИ, танки, гаубицы и крупные группы солдат стали лёгкой мишенью для беспилотников — они слишком большие, медленные и уязвимые.