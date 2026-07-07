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7 июля, 07:52

В Совфеде оценили планы НАТО по увеличению военных бюджетов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что саммит НАТО в Анкаре станет показательным: участники обсудят требование нарастить оборонные расходы до 4,5% от ВВП. По его словам, это крайне опасный шаг, который может запустить неконтролируемую гонку вооружений.

Сенатор в беседе с «Газетой.ru» предупредил, что такая динамика способна привести к «большой войне». Он также отметил, что России не стоит рассчитывать на договороспособность Владимира Зеленского, который, по его оценке, за последние годы занимался лишь саморекламой.

Успехи Армии России спутали планы Зеленского перед саммитом НАТО в Анкаре
Успехи Армии России спутали планы Зеленского перед саммитом НАТО в Анкаре

А ранее Life.ru писал, что НАТО на целую эпоху отстало в военной технике из-за развития БПЛА с ИИ. По данным авторов швейцарского СМИ, танки, гаубицы и крупные группы солдат стали лёгкой мишенью для беспилотников — они слишком большие, медленные и уязвимые.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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