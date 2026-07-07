Астроном назвал лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Персеиды

В августе жителей Московской области ждёт одно из самых ярких астрономических событий года — метеорный поток Персеиды. Пик активности придётся на ночь с 12 на 13 августа. При ясном небе можно будет увидеть десятки вспышек за час, рассказал астроном Станислав Короткий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Наблюдать лучше всего во второй половине ночи — с полуночи до рассвета. В это время радиант в созвездии Персея поднимается достаточно высоко над горизонтом. Успех зависит от фазы Луны, прозрачности воздуха и уровня искусственной засветки.

Главная проблема для жителей столичного региона — городской свет. Чтобы небо стало по-настоящему тёмным, астроном рекомендует отъехать от Москвы минимум на 70 км. Идеальные места — окраины деревень, поля и луга вдали от трасс и посёлков. Важно, чтобы рядом не было ярких фонарей, а источники света находились за спиной.

А ранее Life.ru писал, что магнитное поле Земли в момент смены полюсов может на время полностью исчезнуть. По словам учёного, тревожным сигналом служит ускорившееся в последние годы движение поля. Что именно запускает этот процесс, наука пока не может объяснить.