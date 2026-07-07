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Регион
7 июля, 08:28

Беспилотная угроза объявлена в Архангельской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Архангельской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщило агентство противопожарной службы и гражданской защиты региона. Режим ввели с 10:54 по московскому времени.

«Беспилотная опасность объявлена в Архангельской области с 10:54 мск», — говорится в сообщении.

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В понедельник, 6 июля, в Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности. Жителей попросили не выходить из дома и укрыться в помещениях с капитальными стенами и без окон.

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Наталья Афонина
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