Не менее 18 человек ранены в Дамаске при взрывах на фоне визита Макрона

В Дамаске утром 7 июля произошли два взрыва, пострадали не менее 18 граждан. Информацию обнародовало Министерство внутренних дел Сирии.

По данным ведомства, инцидент случился у здания министерства туризма. Среди получивших ранения числятся четверо полицейских, сообщило госагентство SANA.

Ранее издание Paris Match со ссылкой на источники передало, что французского президента Эмманюэля Макрона, который находится с визитом в Сирии, не было в отеле, где он разместился на время поездки. Взрывы прогремели неподалеку от этого места.

Макрон прибыл в сирийскую столицу вечером в понедельник. Это первый визит главы Пятой республики в САР за 17 лет. Политик также стал первым руководителем страны Евросоюза, посетившим Сирию после смены власти. До него там побывали только глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.