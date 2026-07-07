Макрон и делегация Франции не слышали взрывов в Дамаске

Президент Франции Эмманюэль Макрон и члены делегации Парижа не слышали звуков взрывов, прогремевших в районе отеля Four Seasons в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на собственный источник.

В момент инцидента глава государства и сопровождающие его лица уже направлялись на встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Именно поэтому они не обратили внимания на происшествие неподалеку от гостиницы, где остановились.

Сейчас переговоры между двумя президентами проходят в штатном режиме. Они стартовали в заранее оговоренное время, без каких-либо задержек.

Телеканал уточняет, что программа визита европейского гостя в сирийскую столицу осталась без изменений. Корректировать планы из-за случившегося не стали.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон «в целости и сохранности» продолжает свой визит в Сирию

Напомним, Макрон совершил первый с 2009 года визит на уровне главы государства в Сирию. Целью поездки было заявлено обозначение новой страницы в двусторонних отношениях и поддержка процесса восстановления страны. Ключевыми темами переговоров называются послевоенная реконструкция, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, включая борьбу с терроризмом и защиту прав меньшинств. Макрон оказался первым крупным западным лидером, посетившим Сирию после смены власти в 2024 году.

Как сообщал Life.ru, утром 7 июля в Дамаске прогремели взрывы рядом со зданием министерства туризма страны и отелем, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. В Сети появилось видео с места ЧП.