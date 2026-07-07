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7 июля, 08:39

Колумбийский форвард «Краснодара» Кордоба пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Нападающий сборной Колумбии и ФК «Краснодар» Джон Кордоба больше не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер команды Нестор Лоренсо.

По словам специалиста, у игрока диагностирован разрыв приводящей мышцы, из-за чего он пропустит оставшуюся часть турнира. Тренер отметил, что потеря Кордобы стала серьёзным ударом для команды, однако остальные игроки восстановились и готовы продолжать борьбу.

«У Джона разрыв, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы потеряли очень важного игрока, но остальная команда восстановилась. С нами будет всё в порядке», — заявил Лоренсо.

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Напомним, что сборная Колумбии обыграла Гану со счётом 1:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Единственный мяч забил Джон Ариас. Кордоба тогда получил травму уже на старте матча и был заменён. В ночь на 8 июля Колумбия сыграет со Швейцарией в Ванкувере.

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