Крамник оспорил в CAS свою годовую дисквалификацию за нарушение этики

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение комиссии FIDE о годичной дисквалификации. О подаче апелляции гроссмейстер рассказал на своей странице в X.

«Я только что подал официальную апелляцию в CAS против FIDE», — написал он.

Конфликт тянется с прошлой осени. 1 ноября FIDE направила жалобу на спортсмена в собственную комиссию по этике. Поводом стали его высказывания в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого (его родители — еврейские эмигранты из СССР).

В федерации сочли, что заявления россиянина связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства. Позднее к разбирательству добавили эпизод с чешским игроком Давидом Наварой.

В 2024 году Крамник публично обвинил Народицкого в нечестной игре в онлайне. Тот отверг претензии. Затем гроссмейстер опубликовал статистические данные, которые, по его мнению, указывали на возможные нарушения правил со стороны Навары и еще ряда лиц.

Чешский шахматист заявил, что на фоне обвинений у него возникли психологические трудности. Проблемы потребовали вмешательства психиатра, а сам он обратился с жалобой в FIDE.

В июне 2025-го Крамник сообщил о подаче иска о клевете. Ответчиками выступают Навара, а также порталы Chess.com и Chessdom.com. Американец Народицкий умер 20 октября 2024 года в возрасте 30 лет после приёма смертельного коктейля из наркотиков.