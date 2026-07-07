Авианосная группа Британии могла перевозить диверсантов НАТО для высадки в РФ
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Британская авианосная группа в Норвежском море могла перевозить диверсантов для высадки на северных берегах России. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал военный лётчик Владимир Попов.
По его словам, нельзя исключать, что на кораблях сопровождения находилась диверсионно-разведывательная группа, которая могла помогать украинским боевым пловцам минировать российские суда. Он напомнил, что отношения Москвы и Лондона всегда были натянутыми, поэтому такой сценарий стоит учитывать.
Эксперт уточнил, что сами диверсанты вряд ли размещались на авианосце HMS Prince of Wales — скорее на других кораблях группы.
Напомним, накануне Минобороны Британии заявило о сближении российского Ту-142 с авианосцем. По данным ведомства, воздушное судно приблизилось к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота в Норвежском море.
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