Повара ресторана в Москве сняли с пакетиком неизвестного зелёного порошка
Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В одном из ресторанов в Москве повар достал прямо на кухне пакетик со странным зелёным веществом, открыл его, а затем голыми руками продолжил готовить блюда. Всё засняли агенты SHOT ПРОВЕРКИ.
В Москве в ресторане повар достал пакетик с зелёным веществом и продолжил готовить теми же руками. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Сейчас выясняется, могло ли содержимое пакета быть запрещённым веществом — наркотическим или психотропным. Все детали расследования авторы SHOT ПРОВЕРКИ обещали обнародовать позже.
Ранее сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» временно заблокировали продажи продукции Великолукского мясокомбината после публикации SHOT ПРОВЕРКИ об обнаружении «мясного клея». Ограничение действует до получения результатов лабораторных исследований.
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