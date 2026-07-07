Повара ресторана в Москве сняли с пакетиком неизвестного зелёного порошка

В одном из ресторанов в Москве повар достал прямо на кухне пакетик со странным зелёным веществом, открыл его, а затем голыми руками продолжил готовить блюда. Всё засняли агенты SHOT ПРОВЕРКИ.

В Москве в ресторане повар достал пакетик с зелёным веществом и продолжил готовить теми же руками. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сейчас выясняется, могло ли содержимое пакета быть запрещённым веществом — наркотическим или психотропным. Все детали расследования авторы SHOT ПРОВЕРКИ обещали обнародовать позже.

Ранее сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» временно заблокировали продажи продукции Великолукского мясокомбината после публикации SHOT ПРОВЕРКИ об обнаружении «мясного клея». Ограничение действует до получения результатов лабораторных исследований.