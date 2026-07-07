Депутат Леонов: Суточный график позволяет врачам уделять больше времени семье

Вопрос о суточных дежурствах для врачей вновь вызвал дискуссию в медицинском сообществе. Пока одни считают такой режим работы слишком тяжёлым, в Госдуме отмечают, что для многих специалистов он остаётся удобным форматом, позволяющим эффективнее планировать время. Депутат Госдумы Сергей Леонов объяснил Life.ru, почему отказываться от привычного графика не стоит.

На протяжении всей истории медицины врачи работали в режиме суточных дежурств, отметил парламентарий. По его словам, существует чёткое разделение между дневной сменой, ночным дежурством и круглосуточной работой. К примеру, в службе скорой помощи или в работе в выходные дни.

Более того, многим врачам такой график объективно удобен. Отработав сутки, специалист получает трое выходных, которые может посвятить семье, научной деятельности, преподаванию или дополнительной работе. Это даёт возможность эффективно распределять личное время. Сергей Леонов Депутат Государственной думы

При графике «сутки через двое» или «сутки через трое» у врача появляются длительные промежутки между сменами. Их можно использовать как для полноценного восстановления сил, так и для решения бытовых вопросов, саморазвития или подработки, добавил собеседник Life.ru.

«Поэтому я считаю данную дискуссию излишней — практика суточных дежурств имеет очевидные преимущества для обеих сторон», — заключил он.

Напомним, ранее опрос показал, что около 69% врачей выступили за запрет 24-часовых смен. Большинство специалистов оценивает риск ошибки как высокий. Такой вариант допускают 43,9% респондентов, при этом очень высокой вероятность назвали 25,3%. Об отсутствии опасности заявили лишь 1,6%.