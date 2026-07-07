ЛДПР предлагает бесплатно обеспечивать детей до трёх лет питанием. Для этого лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий предлагает разработать специальную программу, соответствующее обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трёх лет специализированными продуктами детского питания», — гласит текст, который публикует ТАСС.

В качестве альтернативы глава фракции в Госдуме предлагает также установить единые минимальные федеральные гарантии обеспечения детей раннего возраста специализированными продуктами. Регионы могли бы предоставлять такую поддержку как натурально, так и в качестве денежных выплат, эквивалентных стоимости питания.

На текущий же момент обеспечение детей такого возраста продуктами питания входит в полномочия регионов, из-за чего в разных частях страны меры поддержки сильно различаются.

Ранее в Госдуме рассказали о новом порядке выдачи справок в медучреждениях. С сентября получить такой документ смогут в том числе родственники пациента.