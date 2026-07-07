Названы самые пьющие регионы России

Опубликован рейтинг регионов России по уровню потребления алкоголя. Больше всего к спиртному прикладываются в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Там жители предпочитают крепкие напитки — на них приходится 75–85% от всего выпитого.

«Взрослый житель НАО в среднем выпивает 35 литров чистого спирта в год — примерно по 0,7 литра в неделю», — пишут авторы исследования — проект «Если быть точным».

Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане — до 2 литров чистого спирта на человека в год. Москва и Санкт-Петербург оказались на 76-м и 77-м местах из 82, показав минимальные значения после кавказских республик.

Авторы исследования опирались на данные Минздрава о потреблении спиртного и смертности от отравлений, а также на статистику МВД о ДТП и преступлениях с участием пьяных граждан за 2019–2024 годы. В Минздраве отметили, что за последние пять лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось на 11%.

Ранее стало известно, что жители столицы стали реже употреблять спиртное. Москва входит в число регионов с относительно низкими показателями потребления алкоголя и распространённости алкогольной зависимости. В мегаполисе стало больше возможностей для спорта, досуга и массовых событий. Это сделало такой образ жизни более привлекательным для молодёжи.