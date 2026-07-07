ВСУ обстреляли Днепропрудное из артиллерии, повреждён многоквартирный дом

Город Днепрорудное в Запорожской области подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. По данным губернатора Евгения Балицкого, зафиксировано более 20 атак со стороны ВСУ.

Сейчас на месте работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Глава региона предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.

В результате обстрела повреждён многоквартирный дом. Информация о возможных пострадавших уточняется. Оперативные службы продолжают оценивать масштаб разрушений. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности и не покидать укрытий без крайней необходимости.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военные больше недели пытаются обмануть жителей Энергодара. С 27 июня противник использует дроны с ретрансляторами, передавая ложные сообщения о «зелёном коридоре» для эвакуации. Однако именно на указываемой дороге ВСУ дистанционно минируют путь магнитными минами, на которых подрываются автомобили. Жители игнорируют эти провокации и продолжают пользоваться маршрутом для поездок на работу и доставки продуктов.