ЮГК сменила название на «БТС-Золото» и назначила нового руководителя

«Южуралзолото группа компаний» официально сменила название на «БТС-Золото». Кроме того, был назначен новый глава. Им стал бывший генеральный директор «Еврохима» Олег Ширяев. О кадровых и структурных изменениях сообщили в компании.

Решение о переименовании принято 6 июля 2026 года. За плечами Ширяева — более чем 20-летний опыт управления международными промышленными группами с выручкой свыше 10 миллиардов долларов. Ранее он работал в McKinsey, «Стройтрансгазе» и А1, а в 2022–2025 годах возглавлял «Еврохим».

Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как в июле 2025 года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций, принадлежавших Константину Струкову.

В июне «БТС — мост холдинг» стал победителем аукциона, заплатив Росимуществу 93,16 миллиарда рублей за 67,25 процента акций ЮГК и другие активы группы. Предыдущие трое торгов были признаны несостоявшимися. Председатель наблюдательного совета «Бамтоннельстрой — мост» Руслан Байсаров заявил, что компания продолжит инвестировать в сектор горной добычи.