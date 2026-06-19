«БТС – Мост холдинг» выиграл торги по «Южуралзолоту» за 93,16 млрд рублей
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Победителем аукциона по продаже государственного пакета акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (67,2%) и аффилированных с ней предприятий стало АО «БТС – Мост холдинг». Итоговая сумма сделки составила 93,16 миллиарда рублей, следует из протокола торгов на площадке «Росэлторг».
Аукцион проводился по голландской системе с понижением цены лота. Как рассказали источники «Ведомостей», знакомые с ходом процедуры, цена практически достигла уровня отсечения в 81 миллиард рублей, после чего начались торги на повышение.
Ранее сообщалось, что четвёртый аукцион по продаже активов «Южуралзолото» (ЮГК) не состоялся: единственная заявка ООО «Инновация» была отклонена. Третья попытка также провалилась (отклонена заявка Михаила Пимулина из-за неподтверждённого задатка). Лот — контрольный пакет ЮГК и юрлиц, начальная цена 162,02 млрд рублей, минимальная — 81 млрд.
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