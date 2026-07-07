Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву переизбраться на новый срок

Новая конституция Казахстана, которая начала действовать с 1 июля, допускает повторное избрание ряда должностных лиц, занимающих свои посты по прежнему основному закону. Об этом сообщил Конституционный суд страны после рассмотрения обращения президента.

В тексте поясняется, что нормы нового документа позволяют действующим руководителям и чиновникам вновь претендовать на соответствующие должности. Речь идёт в том числе о главе государства. В суде отметили, что лица, избранные или назначенные в соответствии с конституцией 1995 года, могут занимать аналогичные посты уже после вступления в силу новой редакции.

При этом статья 43 нового основного закона сохраняет ограничение по срокам президентства. Подчёркивается, что «одно и то же лицо не может быть в соответствии с конституцией избрано президентом Республики Казахстан более одного раза». Такая же формулировка ранее содержалась и в последней версии прежней конституции. Решение суда стало официальным толкованием норм нового документа.

Напомним, 1 июля вступила в силу новая конституция Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это событие началом новой эры в истории республики и заявил о перестройке политической системы. Прежняя конституция действовала с 1995 года и за 30 лет неоднократно менялась. Новая версия предусматривает переход к однопалатному парламенту, введение поста вице-президента, реформу консультативных органов и другие изменения.