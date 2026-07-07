Найдено тело солиста госоркестра Татарстана, утонувшего при наезде гидроцикла

Обнаружено тело солиста государственного оркестра Татарстана Виктора Севастьянова, погибшего накануне при наезда гидроцикла на компанию отдыхающих на сапбордах на реке Волге в Зеленодольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по республике. Оно находилось в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра.

Поиски тела Виктора Севастьянова в Татарстане. Видео © Telegram / Центральное МСУТ СК России

Как сообщили в пресс-службе СК, погибший получил удар по голове. При этом и он, и виновница отдыхали в одной компании. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, накануне на Волге в Зеленодольском районе Татарстана гидроцикл врезался в группу из трёх сапбордистов. Отдыхающие оказались в воде. Один человек погиб — солист государственного оркестра Татарстана Виктор Севастьянов.