В Кемерове проверяют дом престарелых после сообщений об издевательствах

Следователи начали проверку частного пансионата в Кемерове после сообщений о возможном жестоком обращении с пожилыми постояльцами. Об этом сообщили в СУ СК России по Кузбассу.

Поводом для разбирательства стала информация, опубликованная в открытых источниках. По данным ведомства, в учреждении могли жестоким образом обращаться с людьми преклонного возраста.

«По данному факту в следственном управлении СКР по Кемеровской области — Кузбассу организовано проведение процессуальной проверки», — сказано в публикации.

На место уже прибыли сотрудники следственных органов и прокуратуры. После изучения всех обстоятельств будет принято решение о дальнейших действиях и дана оценка работе ответственных лиц.

Местные СМИ ранее сообщали, что один из постояльцев передал аудиозапись, на которой, как утверждается, слышны грубые высказывания сотрудников в адрес пожилых людей и возможные звуки ударов палкой.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Арзамасе проверяют частный пансионат «Уютный дом» после жалоб на нарушения при уходе за пожилыми постояльцами. Прокуратура заявила о возможных нарушениях при оказании социальных услуг и обратилась в суд с требованием приостановить работу учреждения.