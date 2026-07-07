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Регион
7 июля, 11:25

Бусаргин призвал наказать чиновника за плохой ремонт школ и детсадов на 13 млн

Максим Кузнецов. Обложка © hvalynsk.sarmo.ru

Максим Кузнецов. Обложка © hvalynsk.sarmo.ru

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам Хвалынского района рассмотреть вопрос об ответственности главы муниципалитета Максима Кузнецова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, причиной стали претензии к качеству работ по благоустройству территорий социальных учреждений, несмотря на выделенные 13 млн рублей

«Речь идёт о некачественной реализации проектов, связанных с развитием территории и модернизацией учреждений социальной сферы. Ответственность за эти направления несёт местная администрация», — подчеркнул Бусаргин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области из-за проблем с ремонтом дворов школ и детских садов в Хвалынском районе. На эти работы направили около 13 млн рублей. Сейчас власти региона предложили депутатам оценить действия руководства муниципалитета.

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Ранее сообщалось, что главу Таможенного комитета Южной Осетии отправили под стражу по делу о даче взятки в особо крупном размере. Чиновник пытался передать деньги сотрудникам российского ФСБ, которые его и задержали.

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Татьяна Миссуми
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