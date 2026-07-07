Бусаргин призвал наказать чиновника за плохой ремонт школ и детсадов на 13 млн

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил депутатам Хвалынского района рассмотреть вопрос об ответственности главы муниципалитета Максима Кузнецова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, причиной стали претензии к качеству работ по благоустройству территорий социальных учреждений, несмотря на выделенные 13 млн рублей

«Речь идёт о некачественной реализации проектов, связанных с развитием территории и модернизацией учреждений социальной сферы. Ответственность за эти направления несёт местная администрация», — подчеркнул Бусаргин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области из-за проблем с ремонтом дворов школ и детских садов в Хвалынском районе. На эти работы направили около 13 млн рублей. Сейчас власти региона предложили депутатам оценить действия руководства муниципалитета.

Ранее сообщалось, что главу Таможенного комитета Южной Осетии отправили под стражу по делу о даче взятки в особо крупном размере. Чиновник пытался передать деньги сотрудникам российского ФСБ, которые его и задержали.