Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 11:33

МВД Сирии: Взрывы в Дамаске не угрожали визиту Макрона

Обложка © ТАСС / IMAGO/Mohammad Bashir Aldaher

Обложка © ТАСС / IMAGO/Mohammad Bashir Aldaher

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что взрывы в Дамаске не представляли непосредственной угрозы отелю, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным ведомства, взрывы произошли за пределами периметра безопасности, установленного вокруг гостиницы.

В результате двух взрывов, прогремевших во вторник, пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских. Взрывные устройства были заложены в припаркованном автомобиле и мусорном контейнере. Полиция обнаружила бомбы до их активации, но сапёры не успели их разминировать.

Одна бомба у отеля Макрона в Дамаске была спрятана в мусорке, а вторая – в авто
Одна бомба у отеля Макрона в Дамаске была спрятана в мусорке, а вторая – в авто

Рядом с местом ЧП находятся министерство туризма страны и отель, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. Взрыв прогремел в его отсутствие — он находился вне гостиницы. Французский президент прибыл в Дамаск вечером 6 июля. Этот визит стал первым для лидеров Пятой республики за последние 17 лет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сирия
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar