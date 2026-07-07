МВД Сирии: Взрывы в Дамаске не угрожали визиту Макрона

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что взрывы в Дамаске не представляли непосредственной угрозы отелю, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным ведомства, взрывы произошли за пределами периметра безопасности, установленного вокруг гостиницы.

В результате двух взрывов, прогремевших во вторник, пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских. Взрывные устройства были заложены в припаркованном автомобиле и мусорном контейнере. Полиция обнаружила бомбы до их активации, но сапёры не успели их разминировать.

Рядом с местом ЧП находятся министерство туризма страны и отель, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. Взрыв прогремел в его отсутствие — он находился вне гостиницы. Французский президент прибыл в Дамаск вечером 6 июля. Этот визит стал первым для лидеров Пятой республики за последние 17 лет.