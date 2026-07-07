Одна бомба у отеля Макрона в Дамаске была спрятана в мусорке, а вторая – в авто

В Дамаске одно из сработавших взрывных устройств неизвестные подкинули в мусорку рядом с отелем, где проживал президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом пишет France-Presse со ссылкой на сирийский источник в сфере безопасности.

«Одна из бомб была заложена в мусорку, а другая – в машину рядом с отелем Four Seasons», — рассказал собеседник издания.

В Дамаске утром 7 июля произошли взрывы, пострадали не менее 18 человек. Информацию подтвердило Министерство внутренних дел Сирии. Рядом с местом ЧП находятся министерство туризма страны и отель, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. В момент взрыва его не было в гостинице. Французский лидер прибыл в сирийскую столицу вечером 6 июля впервые за 17 лет. Политик также стал первым руководителем страны ЕС, посетившим Сирию после смены власти.