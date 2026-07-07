Путин обсудил с главой РЭЦ Никишиной продвижение бренда «Сделано в России»

Президент Владимир Путин провёл встречу в Кремле с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. В частности, обсуждались вопросы продвижения национального бренда «Сделано в России» и наращивания несырьевого неэнергетического экспорта.

Глава РЭЦ доложила президенту о формировании региональных центров поддержки экспорта и создании устойчивых партнёрских связей с дружественными странами. Также речь шла о механизмах продвижения российской продукции на внешние рынки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым заявил о необходимости уделить особое внимание повышению рождаемости в регионе из-за низких демографических показателей. Глава региона представил стратегию «Тульская область — территория семейного счастья», направленную на укрепление семейных ценностей и поддержку многодетности.