Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 11:35

Путин обсудил с главой РЭЦ Никишиной продвижение бренда «Сделано в России»

Владимир Путин и Вероника Никишина. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Вероника Никишина. Обложка © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл встречу в Кремле с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. В частности, обсуждались вопросы продвижения национального бренда «Сделано в России» и наращивания несырьевого неэнергетического экспорта.

Глава РЭЦ доложила президенту о формировании региональных центров поддержки экспорта и создании устойчивых партнёрских связей с дружественными странами. Также речь шла о механизмах продвижения российской продукции на внешние рынки.

Врио главы Белгородской области Шуваев раскрыл, какое наставление ему дал Путин
Врио главы Белгородской области Шуваев раскрыл, какое наставление ему дал Путин

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым заявил о необходимости уделить особое внимание повышению рождаемости в регионе из-за низких демографических показателей. Глава региона представил стратегию «Тульская область — территория семейного счастья», направленную на укрепление семейных ценностей и поддержку многодетности.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar