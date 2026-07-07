Хозяин бродячего табуна в Новой Москве призвал коммунальщиков убирать их навоз

В новомосковских Новых Ватутинках жители одного из жилых комплексов столкнулись с необычной проблемой — по дворам, дорожкам и вблизи подъездов свободно гуляют лошади. Горожане обеспокоены, так как животные бегают на большой скорости по узким тропинкам, мешают проходу к детскому саду и пугают взрослых и детей.

Жители ЖК в Новых Ватутинках пожаловались на бесконтрольные прогулки лошадей. Видео © Mash

Хозяин табуна Николай Романов в беседе с Mash заявил, что его кони очень дружелюбные и хорошо дрессированные, нападать не будут. При этом он отметил, что убирать навоз за животными должны «те, кому за это платят» — то есть, коммунальщики.

По словам Романова, лошади регулярно участвуют в различных ивентах и хорошо известны среди известных личностей. Жители сомневаются в законности такого самовыгула и считают ситуацию небезопасной, поскольку животные находятся без контроля рядом с жилой застройкой.

«Подарок», оставленный лошадями жителям Новых Ватутинок. Фото © Telegram / Новые Ватутинки

Ранее сообщалось о резком росте продаж лошадей в России — за последний месяц заводчики реализовали или забронировали по 7–8 голов. В то время как ещё недавно животное могло ждать покупателя 2–3 месяца. Сейчас цены варьируются от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки.