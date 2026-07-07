ВОЗ: У 70% украинцев ухудшилось здоровье на фоне боевых действий

Представительство ВОЗ на Украине сообщило о резком ухудшении здоровья населения на фоне боевых действий. Хронический стресс, бессонница и постоянные тревоги ускоряют старение организма и провоцируют заболевания, последствия которых страна будет ощущать ещё десятилетиями, говорится в заявлении организации.

Согласно данным ВОЗ, почти 70% украинцев заявили, что их здоровье ухудшилось по сравнению с периодом до начала полномасштабных боевых действий. 72% испытывают проблемы со сном, 59% страдают от головной боли, а 54% — от тревоги, депрессии или симптомов ПТСР.

Число госпитализаций из-за инсультов выросло на 11%, из-за инфарктов — на 7%, а количество неврологических расстройств, связанных со стрессом, увеличилось более чем в три раза. Только за прошлый год за помощью по вопросам психического здоровья обратились более 460 тысяч украинцев.

ВОЗ также предупреждает о рисках распространения кори, дифтерии, полиомиелита и бешенства. Организация уже готовится к возможной вспышке инфекций на фоне ослабленного иммунитета и низкого уровня вакцинации.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный кадровый голод — 69% предприятий называют нехватку работников главной проблемой. Особенно остро не хватает квалифицированных специалистов: инженеров, технологов, сварщиков, токарей, электриков. Шесть из десяти компаний признают, что найти таких сотрудников становится всё труднее.