Тренер рассказал, как перелёты пошатнули здоровье сборной Норвегии на ЧМ-2026

Частые многочасовые перелёты повлияли на самочувствие части игроков сборной Норвегии по футболу, рассказал журналистам главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен. В частности, проблемы со здоровьем возникли у Йоргена Странда Ларсена и Маркуса Хольмгрена Педерсена. У последнего даже не было температуры, однако спортсмен «чувствовал, что организм не справляется».

«Я думаю, ему стало немного хуже», — приводит слова тренера Dagbladet.

По мнению Сольбаккена, именно постоянные поездки могли стать одной из причин ухудшения самочувствия многих игроков. Они ощущают, что их физическая форма не находится в оптимальном состоянии. При этом высокая температура фиксировалась только у Ларсена. Также он жаловался на небольшой кашель и хрипы.

Ранее сборная Норвегии по футболу обыграла Бразилию и вышла в четверть финала чемпионата мира по футболу. Главным героем матча стал Эрлинг Холанд, который оформил дубль.