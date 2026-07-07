ВСУ пытаются взять под огневой контроль дороги к Энергодару

Украинские вооружённые формирования пытаются взять под полный огневой контроль основные дороги, ведущие к Энергодару, заявил мэр города Максим Пухов. По его словам, в последние месяцы тактика ВСУ изменилась, и сейчас периодически передвигаться по этим маршрутам становится опасно.

«Враг фактически взял под огневой контроль основные наши дороги, которые ведут к Энергодару. Сейчас по ним бывают периоды, когда действительно передвигаться опасно», — сказал Пухов в интервью телеканалу «ЭНТВ».

Ранее в оперативных службах региона сообщили, что украинские военные более недели используют дроны с ретрансляторами для дезинформации жителей Энергодара. С 27 июня они транслируют ложные сообщения о «зелёном коридоре» для эвакуации, якобы работающем с 1 июля с 5 до 11 утра. Однако в это время ВСУ дистанционно минируют дорогу магнитными минами, на которых подрываются автомобили.