Минцифры заявило об отсутствии планов введения платы за иностранный трафик в РФ

В России на данный момент не рассматривается вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик. Об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев в ходе выступления на заседании Госдумы.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал чиновник.

Ранее стало известно об инициативе использовать искусственный интеллект для ускорения скорости мобильного интернет-соединения в России. Для этого Минцифры хочет создавать национальные ИИ-платформы, которые будут управлять сетями связи, распределять радиочастотный спектр в динамическом режиме и заранее прогнозировать нагрузку.