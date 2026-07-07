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7 июля, 12:51

Минцифры заявило об отсутствии планов введения платы за иностранный трафик в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max4e Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max4e Photo

В России на данный момент не рассматривается вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик. Об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев в ходе выступления на заседании Госдумы.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал чиновник.

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Ранее стало известно об инициативе использовать искусственный интеллект для ускорения скорости мобильного интернет-соединения в России. Для этого Минцифры хочет создавать национальные ИИ-платформы, которые будут управлять сетями связи, распределять радиочастотный спектр в динамическом режиме и заранее прогнозировать нагрузку.

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Матвей Константинов
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