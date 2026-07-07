Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завершил карьеру

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов по прозвищу Лось завершил выступления на профессиональном уровне. Об этом сообщила журналистам замглавы Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе. По её словам, спортсмен направил официальное письмо. Это необходимо, чтобы его исключили из международного пула допинг-тестирования.

«Мы получили от Сергея Устюгова официальное заявление о том, что он завершил карьеру», — приводит её слова РИА «Новости».

Устюгову 34 года. Главным достижением в его карьере стала победа на Олимпиаде 2022 года в Пекине в эстафете 4×10 км. Также лыжник дважды становился чемпионом мира в 2017 году. В тот же период ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России. Кроме того, Устюгов выиграл многодневную гонку «Тур де Ски» в 2017 году.

На чемпионатах мира он завоевал четыре серебряные и одну бронзовую медали. На Играх в Пекине спортсмен занял восьмое место в спринте. За годы карьеры он стал одним из самых успешных российских лыжников своего поколения.

Ранее знаменитый норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг высказался в поддержку Александра Большунова. Скандинав считает, что россиянин должен как можно скорее вернуться на соревнования самого высокого уровня.