«Появятся послабления»: Лыжник Коростелёв высказался о критериях допуска FIS для россиян

Призёр этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам Савелий Коростелёв рассказал, какие условия допуска на международные старты он считает приемлемыми и на что рассчитывает в следующем сезоне. Об этом спортсмен заявил в эксклюзивном интервью Life.ru.

Главным вопросом для российских лыжников остаётся полноценное возвращение на международные соревнования. Сейчас обсуждаются разные сценарии допуска — от нейтрального статуса до дополнительных деклараций и ограничений на публичные высказывания. Сам Коростелёв предпочитает не рассуждать о гипотетических требованиях и предлагает ориентироваться на критерии, которые действовали в прошедшем сезоне.

«Самыми актуальными остаются условия допуска, которые были у нас в том сезоне. Ничего из перечисленного тогда не было. Надеюсь, что в следующем сезоне появятся послабления и выступать сможет ещё больше спортсменов», — сказал Коростелёв.

Таким образом, лыжник не отвергает саму возможность участия в соревнованиях в нейтральном статусе, но надеется, что доступ к Кубку мира и другим международным турнирам постепенно откроется для более широкого круга россиян.

Коростелёв также отметил, что отстранение не разрушило его человеческих отношений с иностранными лыжниками — с частью европейских соперников он продолжает общаться и переписываться до сих пор.

Также Коростелёв в беседе с Life.ru рассказал о любви к футболу, отношениях с лыжницей Дарьей Непряевой и первых серьёзных деньгах.