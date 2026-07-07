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7 июля, 12:57

Путин 8 июля обсудит с кабмином работу транспортного и топливного комплекса

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт совещание с правительством, посвящённое ключевым отраслям экономики. Обсуждение пройдёт 8 июля в формате видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

Новак: Власти РФ рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка топливом
Новак: Власти РФ рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка топливом

Ранее Александр Новак информировал, что запасов топлива в стране сформировано достаточно, однако ажиотажный спрос привёл к его искусственному росту на 20–30 процентов. По его словам, сейчас идёт перестройка логистических связей с учётом потребностей, и для дополнительного насыщения внутреннего рынка может быть введён запрет на экспорт дизеля для производителей.

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Юрий Лысенко
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