Путин 8 июля обсудит с кабмином работу транспортного и топливного комплекса

Основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

Ранее Александр Новак информировал, что запасов топлива в стране сформировано достаточно, однако ажиотажный спрос привёл к его искусственному росту на 20–30 процентов. По его словам, сейчас идёт перестройка логистических связей с учётом потребностей, и для дополнительного насыщения внутреннего рынка может быть введён запрет на экспорт дизеля для производителей.