Путин 8 июля обсудит с кабмином работу транспортного и топливного комплекса
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проведёт совещание с правительством, посвящённое ключевым отраслям экономики. Обсуждение пройдёт 8 июля в формате видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Основной темой станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Кроме того, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.
Ранее Александр Новак информировал, что запасов топлива в стране сформировано достаточно, однако ажиотажный спрос привёл к его искусственному росту на 20–30 процентов. По его словам, сейчас идёт перестройка логистических связей с учётом потребностей, и для дополнительного насыщения внутреннего рынка может быть введён запрет на экспорт дизеля для производителей.
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